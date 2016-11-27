Туреччина заявила, що проти сирійської опозиції застосували хімзброю

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Неділя, 27 листопада 2016, 11:57

Генштаб ЗС Туреччини заявив, що терористична організація ДЕАШ застосувала хімзброю під час ракетного обстрілу району Халілійе на півночі Сирії проти сил опозиції.

Як повідомляє агенція "Анадолу", судячи з ознак, які виявлено у 22 бійців формувань сирійської опозиції, снаряди містили отруйні гази. 

Під час авіарейду, проведеного ВПС Туреччини в рамках операції "Щит Євфрату" в районі Аніф на півночі Сирії ліквідовано 4 цілі терористів ДЕАШ, йдеться у повідомленні Генштабу Туреччини. 

Як відомо, антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.  Операція має на меті очистити прикордонні райони Туреччини від терористів, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і надати підтримку міжнародній місії з боротьби з ДЕАШ.

Теми: Сирія війна зброя
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