"Беркутівців" у понеділок можуть допитати по відео з СІЗО – Горбатюк

908 переглядів
0
Неділя, 27 листопада 2016, 14:04

Для допиту екс-президента Віктора Януковича в понеділок можуть встановити відеозв'язок з підозрюваними екс-"беркутівцями" з Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк у неділю в ефірі каналу "112 Україна".

"Для можливості проведення допиту, наскільки відомо, організовується можливість відеоконференції з СІЗО. Якщо (екс-"беркутівцям" – УП) не вдасться виїхати, то, можливо, через відеоконференцію, але все ж таки відбудеться (допит – УП"), - сказав Горбатюк.

Він пояснив, що проведення такої відеоконференції з СІЗО – ініціатива суду, а не Генпрокуратури.

Горбатюк також підкреслив, що рішення щодо допиту Януковича в якості свідка було прийнято на підставі клопотання захисту екс-"беркутівців".

"Представники прокуратури заперечували (проти допиту Януковича в якості свідка – УП), вказуючи, що він має бути спочатку допитаний як підозрюваний", - сказав він.

Горбатюк висловив думку, що суд задовольнив це клопотання "для об'єктивності і підтвердження принципу змагальності".

"З точки зору прокуратури, якщо він (допит – УП) відбудеться повноцінний і буде можливість прокурорам поставити йому (Януковичу – УП) запитання, то, звичайно, будь-які відповіді будуть корисними з тим, щоб їх перевіряти в ході розслідування на відповідність об'єктивним обставинам справи", - сказав Горбатюк.

Він також додав, що будь-які публічні виступи Януковича додаються до матеріалів справи й аналізуються.

Горбатюк висловив сподівання, що в понеділок допит Януковича відбудеться. "Хоча, звичайно, загроза того, що в черговий раз щось завадить, є", - додав він.

Як відомо, у п'ятницю мав відбутися допит Януковича в якості свідка у справі злочинів на Майдані по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок був налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора" та активісти з прапорами "Вільні люди".

Адвокат "беркутівців" подав до ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

Катерина Тищенко, УП

Теми: Янукович Майдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Касько: Слідство мало не допустити допиту Януковича в якості свідка 26 листопада 2016, 06:49
Янукович про військових РФ на Донбасі: Це приїхали родичі 25 листопада 2016, 20:25
Янукович - журналістці: Вам мене не принизити. Передайте господарям 25 листопада 2016, 19:47
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сестра Львочкіна очолила топ-5 власників офшорів
"Беркутівців" у понеділок можуть допитати по відео з СІЗО – Горбатюк
Саакашвілі провів збори свого "Руху". Вимагав перевиборів
Доба в зоні АТО: поранено трьох військових та цивільного
Усі новини
Дар подобатися

11 звичок милих людей

Black Friday

Де шукати знижки на українські марки