Польського журналіста побили на росТБ за репліку про Україну

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Неділя, 27 листопада 2016, 15:12

Польський журналіст Томаш Мацейчук отримав компенсацію в розмірі 50 тисяч рублів від російського телеканалу ТВЦ після того, як його вдарили в ефірі програми "Право голосу" за репліку про українців.

Про це журналіст розповів "Дождю".

У листопаді під час зйомок програми "Право голосу" Мацейчук заявив, що "українці теж хочуть жити як нормальні люди, а не в лайні, як ви [росіяни]".

Ведучий програми Рома Бабаян сказав журналісту, щоб той "пішов звідси нафіг". Потім Мацейчука обступили гості студії, один з яких, одеський депутат Ігор Марков, вдарив його по обличчю.

"Телеканал ТВЦ вибачився і дав мені компенсацію - 50 тисяч рублів. Я хочу передати ці гроші притулку для тварин", - розповів Мацейчук.

При цьому він визнав, що йому не варто було вимовляти фразу про те, що росіяни "живуть в лайні".

"Я усвідомлюю свою помилку і розумію, що це слово не повинно було з'явитися в ефірі. Але я просто не витримав. Я тут [в Росії - Дождь] перебуваю вже третій тиждень і постійно чую образи", - сказав журналіст.

У квітні 2016 року Служба безпеки України заборонила Мацейчуку в'їзд до країни на п'ять років.

Як писала "Європейська правда", Мацейчук відомий, зокрема, тим, що брав активну участь в агіткампанії проти ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС на референдумі в Нідерландах, який відбувся 6 квітня цього року.

Українська спільнота в Нідерландах назвала Мацейчука "штатним провокатором російського посольства".

Цей чоловік під час кампанії їздив з однієї панельної дискусії на іншу, називався журналістом (при цьому відмовлявся зазначити ЗМІ) і звинувачував Україну в пригніченні російськомовних та незгодних.

Також навесні Мацейчук намагався штучно сфабрикувати "підтримку нацизму Україною", долучивши фото бійців зі свастикою до виставки, що проходила в Європарламенті в рамках "українського тижня".

Українська правда

Теми: ЗМІ Польща Росія
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