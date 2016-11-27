У РФ 10 тисяч людей залишилися без електрики через снігопад
У Новгородській області (РФ) близько 10 тисяч осіб залишилися без електроенергії через снігопад.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на місцеве управління МНС.
Причиною відключення стало налипання мокрого снігу на ЛЕП та обриви проводів.
Станом на 14:00 за московським часом, без електрики залишалися 393 населених пункти, в яких проживають 9 781 осіб.
За даними РІА Новости, ремонтні роботи планується завершити до 23:00
Раніше повідомлялося, що без світла залишаються понад 10 тисяч осіб.
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