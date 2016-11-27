Турецька влада звільнила журналістку ВВС

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Неділя, 27 листопада 2016, 18:23

Турецька влада звільнила затриману раніше на південному сході країни журналістку ВВС Хатіс Камер.

Про це повідомила турецька служба телерадіомовної корпорації.

Хатіс Камер, яка працює також на німецьку радіостанцію Westdeutscher Rundfunk, була затримана в суботу в місті Ширван на південному сході Туреччини.

Її колега, співробітниця радіостанції "Голос Америки" Хаджан Фаргін, затримана того ж дня, досі залишається під вартою.

Причина затримання репортерів все ще не зрозуміла. Коментарів від влади Туреччини з приводу затримання працівників ЗМІ поки не надходило.

Згідно з інформацією агентства Associated Press, затримання були пов'язані з численними арештами, які проходять в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту 15-16 липня.

ТАРС

Теми: Туреччина
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