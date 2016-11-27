Штаб АТО: Торецьк на межі гуманітарної катастрофи через бойовиків

Через пошкодження водоводу Торецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи, однак окупанти не дають гарантій безпеки, щоб українські комунальники приступили до ремонту.

Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.

Там нагадали, що в результаті обстрілів 23 листопада і потрапляння снаряду у водовід, який з’єднує Горлівку й Торецьк, припинилося постачання води до міста Торецьк та прилеглих населених пунктів.

"Через відсутність води у місті закриті дитячі садочки і школи, деякі мікрорайони міста залишаються без опалення. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи", - заявили в штабі.

"Українські комунальники готові приступити до ремонту, та окупанти вже майже тиждень не дають гарантій безпеки зі свого боку", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, прес-служба ГУ ДСНС в Донецькій області повідомляє, що до міста забезпечується підвіз технічної та питної води.

Крім того, підрозділами ДСНС було забезпечено розгортання та безперебійне функціонування 3 пересувних пунктів обігріву. Станом на 06:00 27 листопада до пунктів обігріву звернулось 199 осіб, з них 87 дітей.

Як повідомлялося, 23 листопада, внаслідок бойових дій у місті Торецьк, було пошкоджено ділянку водоводу діаметром 900 мм "Горлівка — Торецьк", внаслідок чого сталося повне припинення водопостачання міст Торецьк, Залізне, селища міського типу Північний Донецької області та виникла загроза припинення теплопостачання до об'єктів інфраструктури та населення.

Загальна кількість населення, яке залишилось без водопостачання складає 48 900 чоловік.

Крім цього, у місті Торецьк відключено опалення в 11 двоповерхових будинках та 24 триповерхових будинках. Також у Торецьку було призупинено навчальний процес в 10 загальноосвітніх школах та 11 дошкільних навчальних закладах.

Українська правда