Новообраний президент Молдови поїде до Москви ще до інавгурації

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Неділя, 27 листопада 2016, 19:09

Новообраний президент Молдови, проросійський політик Ігор Додон оголосив, що відвідає Москву з "приватним візитом" ще до інавгурації.

Про це лідер молдовських соціалістів написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щоб уникнути спекуляцій. Їду до Москви в приватним візитом з дружиною", – написав він.

Він також додав, що офіційний візит до російської столиці буде виконуватися після інавгурації.

Як повідомлялося, новообраний президент Молдови Ігор Додон вважає, що Угода про асоціацію з Євросоюзом нічого не дала його країні і відкрито виступає за партнерство з РФ.

Зазначимо, що лідер Партії соціалістів Ігор Додон уже заявляв, що свій перший візит в якості глави держави він здійснить до Росії.

Європейська правда

Теми: Молдова
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IP: 176.122.120.---EVGO27.11.2016 21:52
простіше кажучи, чувак поїде на поклон до царя.
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