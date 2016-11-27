Геращенко: рішення про допит Януковича було прийнято під тиском Москви

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Неділя, 27 листопада 2016, 20:36

Нардеп Антон Геращенко вважає, що Святошинський суд ухвалив рішення про допит екс-президента Віктора Януковича в якості свідка у справі про злочини на Майдані під тиском Москви.

Про це він заявив у неділю в ефірі каналу "112 Україна".

"Я не вірю, що Святошинський суд приймав це рішення без якогось тиску, в тому числі прохань з Москви. Досі Янукович і його оточення, в тому числі такі особи як Андрій Портнов, мають величезний вплив на українські ЗМІ, на українську судову систему", - сказав він.

За словами Геращенка, з точки зору закону не було ніякої необхідності допитувати Януковича як свідка у цій справі.

"Тому що очевидно, що Янукович особисто не знайомий з жодним із цих "беркутівців", і ніхто з них не міг отримати команду на стрілянину або на видачу зброї від нього", - сказав депутат.

На його думку, судді могли відмовити в клопотанні захисту "беркутівців" про допит Януковича і "не давати йому трибуну".

Геращенко також сказав, що "розуміє" активістів, які заблокували виїзд машини з екс- "беркутівцями" з СІЗО.

Як відомо, у п'ятницю мав відбутися допит Януковича в якості свідка у справі злочинів на Майдані по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок був налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора" та активісти з прапорами "Вільні люди".

Адвокат "беркутівців" подав до ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

У неділю керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що екс-працівників "Беркуту", обвинувачених у розстрілах на Майдані, в понеділок можуть допитати по відеоконференції з СІЗО.

Українська правда

Теми: Янукович Геращенко суд
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Коментарі — 5
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IP: 93.74.43.---Spirito27.11.2016 21:16
2. - Британія на третину скоротить кількість танків: буде менше,
ніж у Сербії
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_27.11.2016 21:15
а на кого і як москва могла натиснути в Святошинському суді?... незалежному і самому чесному суду в світі?...
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IP: 37.53.168.---bop194927.11.2016 21:10
Геращенко вважає чи знає???-що Портнов суддями в Україні керує? а куди дивиться Аваков з Геращенком?
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IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко27.11.2016 21:05
Хто відповість: Чому в Україні помідори завжди зелені?
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IP: 93.74.43.---Spirito27.11.2016 21:03
Варто спробувати попрацювати,щоб Захід і Кремль не продовжили
нам війну ще на рік,як вони це вміють робити, прикриваючись
"безальтернативністю" "мінських домовленостей", які не фіксують
війну РФ проти України.
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