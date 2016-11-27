У Росії 5 українців постраждали у ДТП з автобусом

У неділю в Псковській області РФ внаслідок ДТП за участю автобуса Санкт-Петербург-Рівне постраждало 5 громадян України.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

"Встановлено, що серед пасажирів даного рейсу були 12 громадян України. Внаслідок інциденту 5 громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Один громадянин доставлений до реанімаційного відділення Великолукської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

ГКУ в Санкт-Петербурзі підтримує зв'язок з постраждалими громадянами України та надає необхідне сприяння.

Українська правда