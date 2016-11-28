Пілоти Lufthansa оголосили про новий страйк

Пілоти авіакомпанії Lufthansa оголосили про нові страйки, які заплановані на 29 та 30 листопада.

Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на AFP, профспілка Vereinigung Cockpit (VC) заявила, що переговори з авіакомпанією "не принесли жодних результатів". Профспілка попереджає, що страйк порушить виліт літаків з Німеччини рейсами як на довгі, так і на короткі відстані.

Страйки, які почалися 22 листопада, тривали до неділі та зачепили 350 тис. пасажирів: через забастовку пілотів було скасовано десятки рейсів.

Причиною страйків є вимога підвищити зарплату 5400 пілотам загалом на 22%, Lufthansa пропонує 2,5% збільшення за шестирічний період, до 2019 року. При цьому профспілка скаржиться на брак конструктивних ідей з боку компанії. Речник профспілки стверджує, що "від Lufthansa і досі немає пропозиції щодо компенсації пілотам, про яку можна було би вести переговори".

У 2014 та 2015 роках пілоти Lufthansa також страйкували, що обійшлося компанії у 220 мільйонів євро збитків у 2014 та ще у 131 мільйон у 2015 році.