До Києва прибула глава МЗС Швеції: обговорить реформи та російську агресію

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Понеділок, 28 листопада 2016, 00:22

До Києва з офіційним візитом прибула міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

"Щойно приземлилася у Києві, мій третій візит. Російська агресія і українські реформи на порядку денному. Тверда підтримка європейського майбутнього України триває", - зазначила Вальстрем у своєму мікроблозі у Твіттері.

Українська правда

Теми: Донбас Росія Швеція
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