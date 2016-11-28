У Римі та Брюсселі вшанували жертв Голодомору

00
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 00:37

У Римі та Брюсселі відбулися заходи до Дня жертв голодоморів.

Як повідомили у посольстві України в Італії, у Римі захід відбувся на площі біля Пантеону.

"Українська громада Рима та сусідніх регіонів разом зі співробітниками посольства вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Захід не залишив байдужими і громадян Італії та інших країн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив координатор Оргкомітету Євромайдан-Рим Олесь Городецький, участь у заході взяли близько сотні українців. 

 
фото з facebook мзс України
 

У Брюсселі пам'ять жертв Голодомору-геноциду в Україні вшанували поминальним дзвоном та спільною молитвою. 

За повідомленням місії України в НАТО, участь у літургії взяло високе духовенство Української греко-католицької церкви, УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви, представники української діаспори та дипломати України в Бельгії.

 
 

Українська правда 

Теми: голодомор ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трюдо: Канада засуджує Голодомор і підтримує Україну 27 листопада 2016, 01:00
У Голодомору й нинішньої агресії РФ на Донбасі схожі цілі - латвійський історик 26 листопада 2016, 20:21
Порошенко у роковини Голодомору: Маємо зберегти Україну 26 листопада 2016, 13:15
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Франції на праймеріз "республіканців" переміг проросійський Фійон
Штаб АТО: Торецьк на межі гуманітарної катастрофи через бойовиків
У Туреччині затримали журналістів ВВС і "Голосу Америки"
Юнкер: Не бачу аргументів для скасування санкцій проти РФ
Усі новини
Книги

10 особливих книжок про особливих дітей

Поради МОЗ

Дітей не потрібно "заліковувати" сиропами та бездоказовими препаратами