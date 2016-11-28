Армія Асада відбила у повстанців ще два райони в Алеппо

Війська президента Сирії Башара Асада протягом 27 листопада відбили в Алеппо ще два утримуваних повстанцями райони.

Як повідомляє Радіо Свобода, спостерігачі за правами людини у Сирії заявили, що сили Асада взяли під свій контроль околиці Алеппо – Джабал-Бадро і Баідін, які розташовані поруч з районом Ханано, який відбили у повстанців 26 листопада.

За даними груп гуманітарної допомоги, з трьох кварталів після того, як вони були захоплені урядовими військами, втекли понад 4 тисячі мирних жителів.

Як повідомляє AFP з посиланням на дані спостерігачів, на схід Алеппо тікають майже 10 тис. цивільних осіб.

Також 27 листопада тривали бої між силами Асада та повстанцями у стратегічному сусідньому районі Цахур.

Як відомо, східна частина Алеппо перебуває під контролем повстанців з 2012 року, урядові сили проводить цілеспрямований наступ за підтримки російських літаків протягом останніх 13 днів.