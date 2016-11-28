На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг

93 перегляди
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 01:58

На Львівщині у населеному пункті Запитів з рейок зійшов товарний потяг, рух дорогою "Київ - Чоп" булао повністю перекрито.

Як повідомила координатор зв’язків з громадськістю у Патрульної поліції Львова Катерина Рибій, інцидент стався близько 23:00 27 листопада.

Об'їзд частини блокованого шляху було організовано через н.п.  Борщовичі та Новий Яричів. 

За годину Рибій повідомила, що під час ліквідації НП вдалося відсунути один вагон, було організовано реверсний рух. 

Близько 1:30 28 листопада Рибій зазначила, що рух на дорозі відновлено повністю. 

Постраждалих внаслідок НП немає. 

 
 

Теми: Львів дороги Укрзалізниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Керівник львівського клубу говорить про "кавказький слід" у пожежі 27 листопада 2016, 20:08
Львівський клуб загорівся через відкритий вогонь під час шоу 27 листопада 2016, 15:34
У нічному клубі Львова сталася пожежа, 14 осіб госпіталізовано 27 листопада 2016, 07:35
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибори в США: Трамп заявив, що мільйони голосів були незаконними
На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг
Бойовики знову обстріляли Станицю Луганську
У Франції на праймеріз "республіканців" переміг проросійський Фійон
Усі новини
Дар подобатися

11 звичок милих людей

Не бійтеся блискавок!

Цікаві факти про сучасні літаки