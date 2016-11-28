На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг

На Львівщині у населеному пункті Запитів з рейок зійшов товарний потяг, рух дорогою "Київ - Чоп" булао повністю перекрито.

Як повідомила координатор зв’язків з громадськістю у Патрульної поліції Львова Катерина Рибій, інцидент стався близько 23:00 27 листопада.

Близько 1:30 28 листопада Рибій зазначила, що рух на дорозі відновлено повністю.

Постраждалих внаслідок НП немає.