На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг
На Львівщині у населеному пункті Запитів з рейок зійшов товарний потяг, рух дорогою "Київ - Чоп" булао повністю перекрито.
Як повідомила координатор зв’язків з громадськістю у Патрульної поліції Львова Катерина Рибій, інцидент стався близько 23:00 27 листопада.
Об'їзд частини блокованого шляху було організовано через н.п. Борщовичі та Новий Яричів.
За годину Рибій повідомила, що під час ліквідації НП вдалося відсунути один вагон, було організовано реверсний рух.
Близько 1:30 28 листопада Рибій зазначила, що рух на дорозі відновлено повністю.
Постраждалих внаслідок НП немає.
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