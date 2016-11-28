ЗМІ повідомили про спільні тренування дипломатів РФ та угорських неонацистів

00
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 02:14

Угорські спецслужби встановили, що російські дипломати та люди у російській військовій формі брали участь у тренуваннях членів угорської організації "Рух національний фронт" (MNA), керівництво якої сповідувало неонацистську ідеологію.

Про це пише РБК з посиланням на публікацію Financial Times.

"Видання зазначає, що угорські журналісти отримали доступ до листування лідерів MNA, у якому обговорювалося отримання фінансової допомоги з Москви", - йдеться у повідомленні. 

Інтерес до MNA виник після того, як угорська поліція провела операцію з арешту лідера організації Іштвана Дьоркоша - він називав себе нацистом і захоплювався угорським нацистом Ференца Салаші, який під час Другої Світової війни був союзником Гітлера, а після того, як Угорщину зайняли радянські війська, був страчений за участь у масових вбивствах.

"В ході поліцейської операції Дьоркош забарикадувався у своєму будинку і почав відстрілюватися, внаслідок чого один поліцейський був убитий. Наразі Дьоркош сидить у в'язниці і підозрюється у скоєнні цілого ряду злочинів, у тому числі у поширенні людиноненависницької ідеології", - зазначає видання.

Також з посиланням на джерела FT у спецслужбах стверджується, що у Будапешті знали про те, що Росія надавала допомогу екстремістам на території Угорщини.

"Проте влада не піднімали це питання, побоюючись, що Москва відмовить у реалізації економічних проектів. Йдеться про постачання газу і будівництво двох реакторів на АЕС у місті Пакш", - пише видання.

Теми: Росія Угорщина МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лукашенко хоче налагодити стосункам ЄС-РФ новим "мінськом". В ЄС не проти 28 листопада 2016, 01:42
До Києва прибула глава МЗС Швеції: обговорить реформи та агресію РФ 28 листопада 2016, 00:22
У Росії 5 українців постраждали у ДТП з автобусом 27 листопада 2016, 20:57
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибори в США: Трамп заявив, що мільйони голосів були незаконними
На Львівщині зійшов з рейок товарний потяг
Бойовики знову обстріляли Станицю Луганську
У Франції на праймеріз "республіканців" переміг проросійський Фійон
Усі новини
Дар подобатися

11 звичок милих людей

Не бійтеся блискавок!

Цікаві факти про сучасні літаки