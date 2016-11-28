Україна може втратити право на проведення Євробачення-2017

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Понеділок, 28 листопада 2016, 02:43

Україна може втратити право на проведення пісенного конкурсу "Євробачення"  через затягування з організацією.

Про це заявив виконувач обов'язків гендиректора НТКУ Олександр Харебін, повідомляє ТСН Тиждень.

"На початку жовтня Європейська мовна спілка як власник бренду "Євробачення" дала НТКУ "червону картку" стосовно термінів і фактично зриву підготовки до Євробачення", - зазначив Харебін.

Серед причин, за його словами, - бюрократія, недосконалість законодавчих актів і зневажливе ставлення деяких чиновників до конкурсу.

При цьому Харебін запевнив, що за жовтень організатори "наздогнали і відставання з трьох місяців скоротилося до одного", наразі Україна відстає від графіка, але вже не так сильно, зазначив він.

Остаточне рішення, чи отримає Україна Євробачення, Європейська мовна спілка має прийняти на генеральній асамблеї, яка відбудеться 8 грудня.

Теми: Євробачення
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