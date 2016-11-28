Журналіст: У співробітника "МДБ ДНР" - московський говір

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Понеділок, 28 листопада 2016, 05:34

Журналіст "Дождя" Сергій Єрженков, який разом з колегою був затриманий у Донецьку бойовиками, а згодом - видворений з окупованої території, заявив: у співробітника "МДБ ДНР" - "московський" говір.

Про це журналіст розповів в інтерв'ю "Громадському радіо".

За словами Єрженкова, у день, коли їх затримали - 25 листопада - та доправляли до будівлі "МДБ" на вул.Тараса Шевченка, бойовики "всіляко підкреслювали, що вивозять нас не в ліс і не надягають нам мішки на голову, а везуть у будівлю "МДБ".

"І у цей самий момент, коли ми їхали, одного з них людей я відразу ідентифікував як москвича за  "москальським говором", яким і я володію. Тобто найголовніший, який представився як Сергій Миколайович, швидше за все, був куратором з Москви або ФСБ. Наприкінці, коли він вже відправляв нас через кордон, він просив передати привіт Саші... Напевне, мав на увазі Бородая", - зазначив Єрженков.

"І потім він також сказав: "Головне нам з вами не зустрічатися в одних московських ресторанах", - додав журналіст. 

25 листопада кореспонденти "Дождя" Сергій Ерженков і Василь Полонський, які були у відрядженні на території "ДНР", припинили виходити на зв'язок. Перед зникненням Полонський встиг повідомити редакції, що знімальну групу затримали бойовики "ДНР". "Дождь" повідомляв, що акредитація у знімальної групи була.

Пізніше ватажки "ДНР" поширили повідомлення про видворення журналістів з окупованої території. 

Теми: ЗМІ "ДНР" Росія Донбас
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