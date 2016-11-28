Штаб: Бойовики стріляли 37 разів, по всіх напрямках

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Понеділок, 28 листопада 2016, 06:29

Протягом 27 листопада бойовики у зоні проведення АТО обстріляли позиції ЗСУ 37 разів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

Зокрема, на Маріупольському напрямку н.п. Талаківка, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар’їнка, Гнутове і Павлопіль обстріляно зі 122-міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Павлополя та Новотроїцького і Широкиного вогонь вів снайпер.

"На Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів, на Луганському  бойовики обстріляли Жовте, Кримське, Новоолександрівку й Новозванівку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння. В районі розведення військ у Станиці-Луганській вогонь вівся з гранатометів", - повідомили у штабі. 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя Мінські угоди
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