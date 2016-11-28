У Трампа назвали умови для подальшої "відлиги" у стосунках з Кубою

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Понеділок, 28 листопада 2016, 07:14

У команді новоообраного президента США Дональда Трампа заявили, що для продовження стабілізації стосунків з Кубою він очікує  кроків у відповідь. 

Зокрема, як повідомляє АР, голова національного комітету Республіканської партії, майбутній керівник апарату Білого дому Рінс Прібус заявив в ефірі телеканалу Fox News, що Трамп може відмовитися від нормалізації відносин із Кубою, якщо та не піде на низку поступок США. 

За словами Прібуса, напрямок Трампа буде "абсолютно протилежним" руху Обами у відносинах з Кубою, якщо не буде "якогось руху від кубинського уряду". 

"Репресії, відкриті ринки, свобода віросповідання, свобода для політв'язнів - ці речі потрібно змінити, щоб мати відкриті і вільні стосунки, і це те, на що очікує президент Трамп", - заявив Прібус в ефірі "Fox News Sunday". 

У свою чергу старший радник Трампа Келліен Конвей в ефірі "This Week" телекомпанії АВС зробила аналогічні зауваження та зазначила, що  "будь-яка дипломатична угода з Кубою буде на користь американським робітникам".

"Він (Трамп) хоче переконатися, що коли США беруть участь у будь-якому типі дипломатичних відносин або торгових угод ... ми (Америка) захищені і отримуємо щось взамін", - зазначила Конвей.

Як відомо, "потепління" у стосунках з Кубою вдалося досягти під час президенства Барака Обами: режим у Гавані продемонстрував зрушення у сфері поліпшення ситуації з правами людини і лібералізації економіки.

У березні 2016 року Обама з сім'єю здійснив перший з часів холодної війни візит глави США на Кубу, що став результатом трирічних зусиль з відновлення зв'язків з режимом Кастро. 

Як відомо, після смерті Фіделя Кастро, про яку стало відомо 25 листопада, Трамп заявив, що лідер кубинської революції був "жорстоким диктатором". При цьому він пообіцяв, що його адміністрація зробить усе можливе для того, щоб кубинський народ почав свій шлях до процвітання і свободи.

"Спадщина Кастро - розстріли, злодійство, страждання, бідність і обмеження основних прав людини. Сподіваюся, сьогоднішній день ознаменує перехід від жахів, які тривали занадто довго, до нового майбутнього", - зазначив Трамп.

Українська правда 

Теми: США Трамп санкції
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