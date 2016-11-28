Україна вже використала майже 1 млрд кубів газу зі сховищ

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Понеділок, 28 листопада 2016, 07:53

З початку опалювального сезону, який стартував 13 жовтня, і до 26 листопада Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 996,36 млн кубометрів (на 6,8%) - до 13 млрд 735,67 млн куб. 

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 26 листопада відбір склав 38,51 млн куб. м, а за 1-26 листопада - 735,32 млн куб. м.

Протягом 23-25 листопада зі сховищ піднімалися максимальні у цьому опалювальному сезоні обсяги газу - 50-56 млн куб. м  на добу.

"Станом на 26 листопада газ імпортувався в добовому режимі 52,59 млн куб. м (Словаччина - 42,545 млн куб. м, Угорщина - 5,486 млн куб. м, Польща - 4,559 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ не здійснюється Україною з 26 листопада 2015 року.

Інтерфакс-Україна 

Теми: газ опалення
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