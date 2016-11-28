Матіос, який хоче очолити ДБР, втік від питань про 34 мільйони "дивідендів"

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Понеділок, 28 листопада 2016, 08:18

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який бере участь в конкурсі на посаду глави Госбюро розслідувань, відмовився пояснити походження майже 34 млн грн "дивідендів" від невідомого бізнесу його дружини.

Про це повідомляє "Bihus info". 

Зокрема, на питання, який бізнес приніс його родині таку суму, Матіос заявив: "Я не буду вам нічого пояснювати. Читайте декларацію, звертайтеся офіційно". 

На питання, куди родина вкладає зароблені дружиною мільйони, військовий прокурор заявив:  "Я ж не питаюся, що ви сьогодні їли".

Як відомо, у декларації за 2015 рік Матіос вказав спільну із дружиною власність,дивіденди у сумі 10 млн грн. від ПП "Поліекспо" та 24 млн грн. дивідендів від ТОВ "Ампір". Засновником і бенефіціарним власником обох компаній є дружина Анатолія Матіоса Ірина Барах, з якою вони перебувають у шлюбі з 2014 року.

За словами військового прокурора, 4 годинники йому подарувала дружина.

Однак з декларації Матіоса випливає, що лише один з них - Vacheron Constantin вартістю 432 тис грн – подарований дружиною у 2015 році. Походження і дату набуття ще трьох (Rolex, Breguet, Ulysse Nardin) Матіос у декларації не вказав.

Річна зарплата Матіоса у ГПУ у 2015 році становила 411 тис грн., у 2014-му – 265 тис грн., у 2013-му – 203 тис грн.

Теми: Матіос ДБР декларація
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Коментарі — 4
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IP: 130.180.211.---Stelja28.11.2016 09:19
Злодії привладі, відчувають безкарність,тому ведуть себе цинічно нахабно і пнуться так би мовити очолити процес. Він вже заявляв, що впевнений, що отримає посаду ДЕРЖБЮРО?? розслідуваоь. Ще б пак! Ніхто не сумнівається, що Порошенко у владу тягне злодюг і неграмотних, що і писати не вміють і проходять конкурси. Чим більший злодюга, тим більш відданий він буде президенту та його камарильї . Деякий час. А потім такі злодіяки перекидаються до слідуючого господаря, якщо ослабне влада попереднього. Закон виживання злодіїв при владі!
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IP: 82.145.223.---Георгий Иванов28.11.2016 08:47
Ворюге быть при власти - значит, спасти свои миллионы! Иначе - кирдык - и миллионам и ворюге.
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IP: 87.76.247.---Сергей Борозенцев28.11.2016 08:39
Taras Kurdyna: Державне бюро розслідувань.
Що таке Госбюро?
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IP: 67.169.85.---Taras Kurdyna28.11.2016 08:26
Що таке Госбюро?
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