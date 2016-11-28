Радник Авакова: Сподіваємося, що знайдено варіант допиту Януковича

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Понеділок, 28 листопада 2016, 09:56

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко розраховує, що правоохоронцям вдасться забезпечити всі умови для допиту Віктора Януковича по скайпу.

"Транспортування (екс-"беркутівців", – ред.) здійснюватимуть відповідні структури, поліція буде забезпечувати громадський порядок", – сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Минулого разу в нас була ситуація, коли не мали права повторити чергову революцію в ім'я Януковича, і це не було допущено. Сьогодні ми сподіваємося, що варіант знайдено, щоб допитати, м'яко кажучи, "свідка", оскільки він має бути звинувачуваним", – заявив Варченко.

"Допит, думаю, буде забезпечено, у тому числі відповідними технічними засобами", – повідомив він.

Варченко не має інформації про те, чи готуються акції під Лук'янівським СІЗО: "Повідомлень на подібну тему у мене немає. Разом із тим ми не виключаємо, що подібні заходи можуть бути".

Як відомо, 25 листопада у Святошинському райсуді Києва планували допитати Віктора Януковича у режимі відеоконференції як свідка за справою 5 колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут". 

Але декілька десятків чоловік блокували виїзд звинувачуваних екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО, тому суд після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву.

Після перерви суд вирішив перенести допит Януковича на 28 листопада, 13:00.

Янукович після того дав прес-конференцію в Ростові-на-Дону, на якій висловив свою версію подій останніх трьох років.

Представники силових структур не виключають, що у випадку повторної блокади п'ятьох підозрюваних екс-"беркутівців" будуть допитувати у спосіб відеоконференції.

Теми: Янукович МВС суд Майдан Беркут
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