Заступник Петренка придумав, як привабити ЄС

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Понеділок, 28 листопада 2016, 10:49

Україна може заохотити Євросоюз відкрити кордони Україні, запропонувавши прихисток мігрантам та співпрацю у розслідування міжнародних злочинів.

Таку думку висловив заступник міністра юстиції з євроінтеграції Сергій Пєтухов у Facebook.

На його думку, щоб отримати безвізовий режим із ЄС, треба стати потрібними Євросоюзу.

За словами Пєтухова, українці стали "заручниками міграційної кризи і фактору виборів, які насуваються наступного року у основних країнах ЄС (Німеччина, Франція, Нідерланди)".

"Однак, як на мене, замість того, щоб ображатися, треба шукати, яким чином стати їм необхідними і потрібними. Наприклад, я вже бачу потребу ЄС у тісній співпраці з Україною в розслідуванні міжнародних та транскордонних злочинів", – зазначив він.

"Під час переговорів по конкретній проблемі з однією дуже скептичною до України країною ЄС, їм стало зрозуміло, що в їхніх інтересах є, щоби Україна мала угоду з Європолом. Тепер вони зі свого боку активно прискорюють і лобіюють процес підписання угоди всередині ЄС", – додав заступник голови Мін'юсту.

Він також додав, що на прийняття рішення по Україні багато в чому вплинула сирійська міграційна криза.

"Саме побоюючись негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати безвіз Україні. А якщо це є наша найбільша проблема, то саме вона може і стати рішенням!", – вважає Пєтухов.

"Я би запропонував ЄС взяти на себе добровільно квоту на розселення мігрантів. Думаю, наша країна могла би повність взяти на себе квоту, наприклад, Нідерландів", – заявив він.

За його словами, це потребуватиме додаткового фінансування від ЄС чи окремої країни, "але це були б значно менші кошти, ніж було б витрачено на їх утримання в ЄС".

Олена Рощенко, УП

Теми: ЄС міграція візи Мін'юст
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Коментарі — 4
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IP: 93.74.43.---Spirito28.11.2016 12:03
3. - Франсуа Фійон ... заявив(!) про відповідальність Києва за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив(!),що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії. -
Переклад:
Готові торгуватись за рахунок України.
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IP: 178.95.29.---kiberNet28.11.2016 11:50
Хай Пєтухов їх в себе в хаті пропише ну чи на дачі, хай покаже приклад... пєздухов мля
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IP: 93.74.43.---Spirito28.11.2016 11:34
2. ЄС так і не спромігся(!) визнати офіційно Голодомор геноцидом.
Оскільки "без Росії не можна..." - розраховувати,що це станеться
не варто,бо і не відбулося суду по подіям після державного перевороту
в Російській імперії. Причини Холодної війни не засуджено.
А без цього не можливо припинити
"вселенський плач" Кремля за розпадом Союзу і зазіхання на території України.
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IP: 93.74.43.---Spirito28.11.2016 11:21
В Україні близько 2 млн внутрішніх переселенців через війну РФ проти України,
яку ЄС(!) не зафіксував у "мінських протоколах".
А ПДВЛ Україна виконала(!) ще в 2015(!) році. (із заяви НУО)
Досить придумувати для України "пози", щоб "стати привабливою"
для єврочиновників.
ЄС сам має платити за свою колоніальну політику.
Хай на папері врешті-решт зафіксують війну РФ проти України
і введуть в дію будапештський формат.
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