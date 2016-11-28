Заступник Петренка придумав, як привабити ЄС
Україна може заохотити Євросоюз відкрити кордони Україні, запропонувавши прихисток мігрантам та співпрацю у розслідування міжнародних злочинів.
Таку думку висловив заступник міністра юстиції з євроінтеграції Сергій Пєтухов у Facebook.
На його думку, щоб отримати безвізовий режим із ЄС, треба стати потрібними Євросоюзу.
За словами Пєтухова, українці стали "заручниками міграційної кризи і фактору виборів, які насуваються наступного року у основних країнах ЄС (Німеччина, Франція, Нідерланди)".
"Однак, як на мене, замість того, щоб ображатися, треба шукати, яким чином стати їм необхідними і потрібними. Наприклад, я вже бачу потребу ЄС у тісній співпраці з Україною в розслідуванні міжнародних та транскордонних злочинів", – зазначив він.
"Під час переговорів по конкретній проблемі з однією дуже скептичною до України країною ЄС, їм стало зрозуміло, що в їхніх інтересах є, щоби Україна мала угоду з Європолом. Тепер вони зі свого боку активно прискорюють і лобіюють процес підписання угоди всередині ЄС", – додав заступник голови Мін'юсту.
Він також додав, що на прийняття рішення по Україні багато в чому вплинула сирійська міграційна криза.
"Саме побоюючись негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати безвіз Україні. А якщо це є наша найбільша проблема, то саме вона може і стати рішенням!", – вважає Пєтухов.
"Я би запропонував ЄС взяти на себе добровільно квоту на розселення мігрантів. Думаю, наша країна могла би повність взяти на себе квоту, наприклад, Нідерландів", – заявив він.
За його словами, це потребуватиме додаткового фінансування від ЄС чи окремої країни, "але це були б значно менші кошти, ніж було б витрачено на їх утримання в ЄС".
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Переклад:
Готові торгуватись за рахунок України.
Оскільки "без Росії не можна..." - розраховувати,що це станеться
не варто,бо і не відбулося суду по подіям після державного перевороту
в Російській імперії. Причини Холодної війни не засуджено.
А без цього не можливо припинити
"вселенський плач" Кремля за розпадом Союзу і зазіхання на території України.
яку ЄС(!) не зафіксував у "мінських протоколах".
А ПДВЛ Україна виконала(!) ще в 2015(!) році. (із заяви НУО)
Досить придумувати для України "пози", щоб "стати привабливою"
для єврочиновників.
ЄС сам має платити за свою колоніальну політику.
Хай на папері врешті-решт зафіксують війну РФ проти України
і введуть в дію будапештський формат.
- Президент Німеччини закликає взяти паузу в євроінтеграції
- В Європі знову запахло Мюнхеном-37: Без Росії не можна вибудувати
безпеку в Європі - голова Єврокомісії Юнкер