Поліція Києва після посиленої служби перейшла на штатний режим

Поліція Києва з 28 листопада повернулася до штатного режиму роботи, в разі необхідності рішення про посилений режим несення служби може бути прийнято знову.



Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГУ Нацполіції в Києві в понеділок.



"Посилений режим несення служби був до 27 листопада. З сьогоднішнього дня поліція Києва працює в штатному режимі", – зазначили там.



За інформацією прес-служби, 28 листопада до забезпечення правопорядку в центрі столиці, зокрема, на акції біля Національного банку, залучено близько 300 співробітників поліції.



Також, як повідомляє "Укрінформ", близько 100 правоохоронців Нацполіції і Нацгвардії будуть забезпечувати громадський порядок біля Святошинського районного суду міста Києва, де в понеділок планують за допомогою відеозв'язку допитати екс-президента Віктора Януковича у справі розстрілу 48 активістів Євромайдану.



Разом з тим, в главку підкреслили, що якщо будуть подані заявки на проведення масових акцій і виникне потреба у посиленні режиму роботи поліції, то відповідне рішення буде прийнято.

Як повідомлялося, в Службі безпеки України заявляли про можливість реалізації розробленого Росією плану дестабілізації ситуації в Україні з метою оголошення дострокових парламентських виборів.



Реалізація цього плану могла розпочатися 15 листопада зі всеукраїнської акції протесту банківських вкладників, а 17 листопада акції мали трансформуватися в протест проти підвищення житлово-комунальних тарифів, який, за планами РФ, повинен перерости в блокування урядових структур.



З 15 листопада в центрі столиці проходили кілька масових акцій, поліція Києва працювала в посиленому режимі несення служби, до забезпечення правопорядку було залучено близько 5 тисяч співробітників поліції через підвищений ризик терористичної загрози.



Серйозних інцидентів в ході проведення масових акцій протесту, а також заходів, приурочених до річниці Революції гідності, зафіксовано не було.