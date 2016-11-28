Поліція Києва після посиленої служби перейшла на штатний режим

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Понеділок, 28 листопада 2016, 11:14

Поліція Києва з 28 листопада повернулася до штатного режиму роботи, в разі необхідності рішення про посилений режим несення служби може бути прийнято знову.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ГУ Нацполіції в Києві в понеділок.

"Посилений режим несення служби був до 27 листопада. З сьогоднішнього дня поліція Києва працює в штатному режимі", – зазначили там.

За інформацією прес-служби, 28 листопада до забезпечення правопорядку в центрі столиці, зокрема, на акції біля Національного банку, залучено близько 300 співробітників поліції.

Також, як повідомляє "Укрінформ", близько 100 правоохоронців Нацполіції і Нацгвардії будуть забезпечувати громадський порядок біля Святошинського районного суду міста Києва, де в понеділок планують за допомогою відеозв'язку допитати екс-президента Віктора Януковича у справі розстрілу 48 активістів Євромайдану.

Разом з тим, в главку підкреслили, що якщо будуть подані заявки на проведення масових акцій і виникне потреба у посиленні режиму роботи поліції, то відповідне рішення буде прийнято.

Як повідомлялося, в Службі безпеки України заявляли про можливість реалізації розробленого Росією плану дестабілізації ситуації в Україні з метою оголошення дострокових парламентських виборів.

Реалізація цього плану могла розпочатися 15 листопада зі всеукраїнської акції протесту банківських вкладників, а 17 листопада акції мали трансформуватися в протест проти підвищення житлово-комунальних тарифів, який, за планами РФ, повинен перерости в блокування урядових структур.

З 15 листопада в центрі столиці проходили кілька масових акцій, поліція Києва працювала в посиленому режимі несення служби, до забезпечення правопорядку було залучено близько 5 тисяч співробітників поліції через підвищений ризик терористичної загрози.

Серйозних інцидентів в ході проведення масових акцій протесту, а також заходів, приурочених до річниці Революції гідності, зафіксовано не було.

Теми: Київ поліція
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