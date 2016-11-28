Суд у справі Сущенка закрили, хочуть продовжити арешт

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Понеділок, 28 листопада 2016, 11:58

Судовий процес у справі українського журналіста, обвинуваченого в РФ в шпигунстві, зробили закритим. Прокуратура просить залишити Сущенко під арештом до 30 січня 2017 року.

Про це у себе в Twitter написав його адвокат Марк Фейгін.

"Прокурор заявляє клопотання про закриття засідання. Суд задовольняє. Процес закривається", - написав Фейгін. Він повідомив, що слідство просить залишити Сущенко за ґратами ще на 2 місяці.

За клопотанням адвоката суд дав можливість Сущенко ознайомитися з арестным справою.

 
Сущенко в суді
фото марка фейгіна

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент українського агентства "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в Москві, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" - розвідник.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенко на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення Сущенко.

Українська правда

Теми: Сущенко Політв'язні
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