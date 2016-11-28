Російський суд залишив Сущенка під арештом

Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенко, обвинуваченому в РФ в шпигунстві.

Сущенко залишиться за ґратами як мінімум до 30 січня 2017 року, передає Інтерфакс-Україна.

"Клопотання слідчого задовольнити, продовжити запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо обвинуваченого Сущенка до 30 січня 2017 року", - оголосила рішення суддя Ганна Журман.

Справа слухалася в закритому режимі за клопотанням прокурора, яка вважала, що оголошення матеріалів справи може призвести до розголошення державної таємниці.

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент українського агентства "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в Москві, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" - розвідник.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення Сущенка.

За словами адвоката Сущенка, він вже протягом шести років проживає на території Франції, неодноразово відвідував Росію, і під час затримання перебував там з особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі.

Сущенка утримують в столичному СІЗО "Лефортово".