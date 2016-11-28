"Автомайдан" пікетує ГПУ через переслідування активістів

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Понеділок, 28 листопада 2016, 12:37

Активісти "Автомайдану" підготували заяву на ім'я генпрокурора Юрія Луценка і влаштували мітинг під ГПУ з вимогою припинити тиск на учасників своєї організації.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

На акцію зібралося близько двох десятків активістів. За словами адвоката "Автомайдану" Романа Маселка, акція пов'язана з обшуками у квартирі активіста організації Миколи Сідоркіна 24 листопада. Він брав участь у проекті Prosud у напрямку дослідження способу життя голови Голосіївської райсуду Києва Олени Первушиної.

За словами Маселка, Prosud зацікавила е-декларація судді, в якій відсутні квартири і машини, однак активісти помітили, що у Первушиної є будинок і машина у користуванні. Сідоркін брав участь у цьому розслідуванні.

24 листопада працівники військової прокуратури провели обшук у квартирі Сідоркіна, звинувативши його у переслідуванні Первушиної.

"Після закінчення обшуків силовики нічого у мене не вилучили, кримінальної справи проти мене також не порушили", – повідомив Сідоркін.

Як заявив Маселко, активісти "Автомайдану" вимагають від генпрокурора надати роз'яснення щодо подій 24 листопада і припинити тиск на автомайданівців.

"На наше переконання, дії військової прокуратури є необґрунтованими і незаконними. Ми подаємо заяву до ГПУ на ім'я Луценка з вимогою пояснити обшук Сідоркіна і вимагаємо припинити тиск на наших активістів. Також ми передамо матеріали розслідування про Первушину до НАБУ, щоб вони звернули на це увагу", – сказав Маселко.

Він додав, що активісти не очікують миттєвої реакції на свою заяву, але готові боротися до кінця.

Теми: Автомайдан Генпрокуратура
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