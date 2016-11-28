Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді

Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Відповідну підозру він озвучив у Святошинському райсуді Києва після оголошення перерви, доки Янукович перебуває на відеозв'язку з суду в Ростові-на-Дону Російської Федерації.

За словами Луценка, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення вже надіслано на всі відомі адреси Януковича. Підозру також вручили адвокату екс-президента.

"Як генеральний прокурор я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111 і 278 і глави 11 Кримінально-процесуального кодексу і повідомляю, що Ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтеся у вчиненні державної зради, пособництва представникам владі Російської Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, порушення порядку, установленого Конституцією України, та ведення агресивної війни", – заявив Луценко.

Тобто йдеться про злочини, передбачені частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу, уточнив він.

"Враховуючи те, що Янукович перебуває за межами України, не прибуває на виклики, фактично переховується від правоохоронних органів, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення про підозру сьогодні, годину назад, надіслано на всі відомі адреси проживання та останнього перебування Януковича, а також після закінчення мого виступу буде вручено адвокату останнього", – сказав він.

Підозру склав сам Луценко у кримінальному провадженні, яке розслідує військова прокуратура:

"Янукович підозрюється в тому, що 1 березня 2014 року, будучи громадянином України, перебуваючи у невстановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно… вчинив державну зраду, а також з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захисті від представників влади РФ для подальшого тривалого проживання у цій країні та уникнення кримінальної відповідальності в Україні, формування уявлення про легітимність дій представників влади і службових осіб Збройних сил РФ, надання видимості законності вторгнення та окупації підрозділами ЗС РФ території півострову Криму… склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента РФ з проханням використати збройні сили цієї держави на території України"

Цим Янукович "надав іноземній державі та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а також сприяв представникам влади і службовим особам ЗС РФ у веденні агресивної війни проти України та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету та територіальної цілісності України – а саме окупації Криму та завдання збитків державі Україна внаслідок втрати об’єктів державної власності на загальну суму у понад 1 трильйон 80 мільярдів гривень", уточнив Луценко.

Він наголосив, що одночасно представники військової прокуратури вручають цю підозру адвокату Януковича Віталію Сидоренку, а екс-президент має певні процесуальні права як підозрюваний у державній зраді.

"А тепер не як генеральний прокурор. Я звинувачую Януковича як українець у тому, що він відкрив двері агресивній війні проти нашої держави. У тому, що він зруйнував суверенітет держави, якій присягав на Конституції. У тому, що в результаті було вбито 2 263 військовослужбовців України, 8 394 (бійців) поранено, 1 мільйон 700 біженців. Не облікована кількість біженців і поранених цивільних – це все на совісті того, хто сміє сьогодні брехати в очі українському народу", – заявив Луценко.

"На все настане час розплати", – додав він.

Згодом Луценко заявив кореспонденту "Української правди", що має документи, які підтверджують: з'єднання з судом у Ростові було, коли він зачитував підозру Януковичу:

"Зв'язок був, картинка була вимкнена. Шлєпер є шлєпер. Документи всі є і передані адвокату".

Джерело "Українських новин" у суді також сказав: "У Святошинського райсуду Києва є підтвердження, що Ростовський суд весь час, поки була перерва, був на зв'язку".

Олена Рощенко, Роман Кравець, УП