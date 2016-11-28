Хто видав наказ про вогнепальну зброю, я не знаю – Янукович

00
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 14:52

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що не знає, хто дав наказ під час Євромайдану видати правоохоронцям вогнепальну зброю.

Про це він заявив під час допиту за допомогою відеозв'язку в понеділок.

"Що стосується видачі зброї робітникам правоохоронних органів, за це питання відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу, тому що я цього не знаю", – заявив екс-президент.

Водночас, за версією Януковича, зброя на Майдані була "з різних джерел":

"По-перше це була власна зброя людей, які мали мисливську зброю, а також зброя, яка захоплювалася в приміщеннях СБУ, МВС. Були помічені зразки зброї імпортної".

Водночас він зазначив, що не має доказів, звідки завозилась ця зброя.

"В основному це були снайперські карабіни чи гвинтівки… Придбати їх в Україні було також не важко, тому що органи МВС дозволяли в межах закону, щоб мисливці мали змогу таку зброю придбати", – заявив Янукович.

Янукович наголосив, що "не віддавав наказу стріляти". Водночас він не зміг пояснити, яким чином і кому конкретно він віддавав розпорядження вжити заходів для припинення кровопролиття.

Крім того він зазначив наступне:

"Мені доповідалося, що вогонь ведеться з будівель, які контролює Майдан".

Водночас на запитання прокурора, від кого він отримував відповідні дані, Янукович відповів наступне:

"Ця інформація надходила з засобів масової інформації".

Валентина Романенко, УП

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розстріли на Майдані: Янукович нічого не знає про накази "Беркуту" 20 лютого 28 листопада 2016, 15:07
Янукович каже, що Фірташ і Льовочкін руйнували Партію регіонів зсередини 28 листопада 2016, 15:01
Янукович обурений, що не шукають "радикалів", які в нього стріляли 28 листопада 2016, 14:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НТКУ: Євробачення буде в Україні
Янукович під час Майдану дзвонив Медведчуку 54 рази - прокурор
Янукович каже, що Фірташ і Льовочкін руйнували Партію регіонів зсередини
Хто видав наказ про вогнепальну зброю, я не знаю – Янукович
Усі новини
Дар подобатися

11 звичок милих людей

Культура

Київ готується до унікальної прем'єри сучасної опери