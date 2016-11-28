Розстріли на Майдані: Янукович нічого не знає про накази "Беркуту" 20 лютого

00
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 15:07

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що йому нічого не відомо про те, які накази віддавалися представникам силових відомств вранці 20 лютого 2014 року під час подій на Майдані, внаслідок яких загинули та були поранені учасники масових акцій протесту.

Про це Янукович заявив на допиті в режимі відеоконференції 28 листопада.

На питання, чи відомо йому про накази, які віддавалися вранці 20 лютого співробітникам "Беркуту" чи інших силових відомств та чи відомо, де перебували керівники опозиції вранці цього дня, Янукович дав негативну відповідь.

"Ні, мені про це нічого не відомо. Я особисто за ними (лідерами опозиції) не слідкував", - заявив він.

"Лише можу сказати, що 20 лютого у другій половині дня ми почали переговори, які завершилися вранці 21 лютого", - додав він.

На питання, чи відомо йому, чому силовики 20 лютого почали відступ з Майдану, Янукович заявив: "Відомо, що вони почали стріляти з різної зброї і було дуже багато поранених і були вбиті представники правоохоронних органів, і вони були змушені захищатися і відступати".

На питання, чи мали силовики якісь обіцянки від влади щодо отримання привілеїв чи матеріальних благ, чи мало місце будь-яке матеріальне стимулювання представників органів внутрішніх справ під час подій у період з листопада 2013 до лютого 2014, Янукович заявив: "Мені такі факти не відомі, ніколи про це не чув".

Українська правда

Теми: Янукович Майдан суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Янукович каже, що Фірташ і Льовочкін руйнували Партію регіонів зсередини 28 листопада 2016, 15:01
Хто видав наказ про вогнепальну зброю, я не знаю – Янукович 28 листопада 2016, 14:52
Янукович обурений, що не шукають "радикалів", які в нього стріляли 28 листопада 2016, 14:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НТКУ: Євробачення буде в Україні
Янукович під час Майдану дзвонив Медведчуку 54 рази - прокурор
Янукович каже, що Фірташ і Льовочкін руйнували Партію регіонів зсередини
Хто видав наказ про вогнепальну зброю, я не знаю – Янукович
Усі новини
Заміж у 13 років

У Данії перевірили реакцію батьків на таку пропозицію для їх доньки

Афіша 25-27 листопада

Крафтове пиво на ВДНГ, їжа на "Всі свої", концерти, екскурсії...