Клімкін про "дорожню карту": З Росією ми дуже далекі

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Понеділок, 28 листопада 2016, 15:12

Міністр закордонних справ Павло Клімкін планує представити український варіант плану по врегулюванню конфлікту на Донбасі на зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату", заплановану на 29 листопада в Мінську.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС Швеції Маргот Вальстрем в Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"На зустрічі глав МЗС нормандської четвірки я збираюся зробити основні акценти на питанні безпеки і питанні гуманітарного характеру, зокрема, звільнення наших політичних заручників, забезпечити доступ до них міжнародних організацій, Червоного Хреста. А також, звичайно, я буду наполягати на нашому баченні "дорожньої карти", яка буде здатна зробити реальний прогрес в ситуації", - сказав він.

Водночас Клімкін скептично оцінив можливість прийти до спільного бачення "дорожньої карти" імплементації Мінський угод.

"Якщо з Францією і Німеччиною у нас є спільне бачення "дорожньої карти" в ключових моментах, то з Росією ми дуже далекі від хоча б загального спільного бачення. Я досить скептично ставлюся до того, що ми завтра домовимося з основних питань цієї "дорожньої карти", - сказав він.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Після зустрічі канцлер Німеччини АнгелаМеркель заявила, що першим є старт процесу виборів, і тільки після цього можна буде говорити про озброєну місію ОБСЄ. Контроль над кордоном Україна отримає в останню чергу, повідомила Меркель.

У листопаді міністр закордонних справ РосіїСергій Лавровсумнівається, що до 29 листопада вдасться домовитися щодо всіх параметрів "дорожньої карти" урегулювання на Донбасі.

Теми: Клімкін Мінські угоди
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