Наказу на введення військ не було – стверджує Янукович

Екс-президент Віктор Янукович запевняє, що навіть проекту наказу про введення військ до Києва у лютому 2014 року не було.

Про це він сказав у Ростові під час відеозв'язку із Святошинським райсудом Києва у справі проти колишніх працівників "Беркута" щодо подій 20 лютого 2014 року.

Прокурор нагадав, що 25 листопада 2016 року Янукович на прес-конференції сказав, що планував підписати наказ про введення військ, але не зміг цього зробити, – і спитав, чи означає це, що був підготовлений наказ про це, і хто його підготував.

"Безумовно, ситуація була дуже складною і тиск був дуже великий на мене з точки зору моральної – з точки зору того, що відбувалося на Майдані. І думки такі були, але я їх врешті-решт відкинув і цього не зробив", – сказав екс-президент.

"Ніякого проекту наказу, ніхто такий наказав не готував", – заявив Янукович.

Прокурор також сказав: "Стороною обвинувачення отримано докази, що Ваш син Олександр Янукович мав свій кабінет у Адміністрації президента на 4-му поверсі, користувався спецзв’язком. Чи підтверджуєте Ви це чи заперечуєте. І якщо так, чи був він залучений до питань реагування на акції протесту".

Адвокат попросив суд зробити зауваження прокурору: "Вже 2 роки питаємо в Генеральної прокуратури, щоб вони ці докази надали людям – і цього не відбувається. Доказів немає".

Суд задовольнив протест і відхилив запитання як таке, що не стосується даного судового провадження.

Олена Рощенко, УП