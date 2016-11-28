Янукович: не чув про зустріч Азарова з Путіним під час розстрілів

Екс-президент Віктору Януковичу нічого невідомо про зустріч Миколи Азарова із президентом Володимиром Путіним 18-19 лютого 2014 року.

Про це він сказав під час допиту.

Перед цим прокурор запитав: "18 лютого 2014 року Азаров разом зі своїм сином і керівником УДО Масютою вилетіли до Санкт-Петербургу, у Російській Федерації в ніч з 18 до 19 лютого Азаров мав зустріч із Путіним, повідомте, чи відомо вам щось про цю зустріч".

"Я вперше про це чую. Я не знаю, хто куди літав, і хто з ким зустрічався. Я не слідкував за Азаровим. У той час він не працював прем'єром ( Азаров був прем'єром до 28 січня – ред.)", - сказав він.

Як відомо, у понеділок відбувається допит екс-президента Віктора Януковича як свідка у справі Майдану.

Янукович заявив, що стверджує, що під час подій на Майдані всередині правлячої тоді Партії регіонів діяла "опозиція", яка під тиском олігархів працювала проти його влади.

Також Янукович заявив, що не знає, хто дав наказ під час Євромайдану видати правоохоронцям вогнепальну зброю.

Олександр Шумілін, УП