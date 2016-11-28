Янукович слабко пам'ятає, що робив у миті розстрілів Майдану

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Понеділок, 28 листопада 2016, 16:00

Екс-президент Віктор Янукович не дуже добре пам’ятає події ранку 20 лютого 2014 року, коли у центрі Києва розстрілювали учасників акцій протесту.

"Мені важко зараз встановити в пам'яті, але нічого надзвичайного в цей день у моїй роботі не відбулося", – сказав Янукович у Ростові під час відеозв’язку з київським судом.

"Я отримав інформацію про те, що у Київ приїхала чи приїде делегація від Європейського Союзу у складі трьох міністрів закордонних справ і я у звичайному режимі почав готуватися до цієї зустрічі", – зазначив він.

Серед заходів, запланованих у екс-президента на той день, які він "відновив у пам’яті": зустріч із міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини й Франції щодо врегулювання кризи в Україні.

Того дня "відбулася телефонна розмова з віце-президентом США Джозефом Байденом, телефонна розмова з президентом РФ Путіним, телефонна розмова президентом Польщі Коморовським, телефонна розмова з канцлером Німеччини Меркель".

"Найбільше часу треба було витратити на зустріч із трьома міністрами і опозицією, яка закінчилася близько 8 ранку 21 лютого", – заявив екс-президент.

На запитання, звідки і коли він дізнався про події на вулиці Інститутській та біля Жовтневого палацу, Янукович відповів: "З різних джерел. В цілодобову режимі працювала прес-служба. В мене не було ніякої необхідності отримувати від когось інформацію – це стандартна ситуація… Якщо я бачив щось дуже серйозне, я уточнював".

"Скоріше за все, я мав розмову вранці і з генеральним прокурором, і з міністром внутрішніх справ, і з головою Служби безпеки – тому що це була неординарна ситуація. Але в якій годині, коли – я зараз не можу цього пам’ятати" – заяви Янукович.

Доповнюється  

Теми: Янукович Майдан суд
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