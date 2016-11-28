Адвокати "беркутівців" узгодили питання з Януковичем – ГПУ

2702 перегляди
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 17:04

Прокурор підозрює, що запитання адвокатів "беркутівців" були узгоджені з Віктором Януковичем.

Про це після допиту Януковича заявив прокурор Олексій Донський.

"Ми не отримали жодної прямої відповіді на гострі запитання", - додав він.

Водночас прокурор зазначив, що "не сумнівається", що відповіді на запитання адвокатів "берутівців" були узгоджені.

"Я вважаю, що у захисників Януковича та захисників співробітників "Беркуту" є постійна комунікація. Вони знайшли Януковича в Росії, коли ми не знали, де саме він перебуває. Я не сумніваюся, що запитання, які ставив захист були попередньо узгоджені із захистом Януковича", - наголосив прокурор.

Як відомо, сторона обвинувачення у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року заявляє, що екс-президент Віктор Янукович дає у суді неправдиві свідчення.

У понеділок, 28 листопада, Святошинський суд Києва проводить відеодопит Януковича як свідка у справі про розстріли на Майдані. Янукович дає свідчення із приміщення Ростовського суду.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

Теми: Янукович Євромайдан Беркут
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Янукович назвав ім'я свого охоронця, якого поранили "радикали" 28 листопада 2016, 17:40
Янукович заперечує, що радився з РФ про придушення Майдану 28 листопада 2016, 17:13
Янукович в суді бреше, але покарати його за це неможливо – прокурор 28 листопада 2016, 16:54
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Поліцейську місію ОБСЄ навряд розглянуть за півтора тижні
Янукович заперечує, що радився з РФ про придушення Майдану
Адвокати "беркутівців" узгодили питання з Януковичем – ГПУ
Янукович в суді бреше, але покарати його за це неможливо – прокурор
Усі новини
Не бійтеся блискавок!

Цікаві факти про сучасні літаки

Заміж у 13 років

У Данії перевірили реакцію батьків на таку пропозицію для їх доньки