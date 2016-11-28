Кучма: Конфлікт на Донбасі не вдасться вирішити без США

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Понеділок, 28 листопада 2016, 18:38

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що до переговорного процесу стосовно мирного врегулювання конфлікту на Донбасі мають долучитися США.

Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки в Закарпатську область.

"Якщо не буде волі у цих країн, якщо в повній мірі не підключаться до цієї справи США, то нічого не буде. А якщо буде гра в мир і дружбу знову між усіма країнами, будуть вирішуватися якісь локальні проблеми, а українська проблема залишатиметься осторонь, ми будемо залишатися в тому стані, в якому є. А головне - швидко рухатимемося не вгору, а вниз", - зазначив Кучма.

Інтерфакс-Україна

Теми: Кучма Мінські угоди США
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Коментарі — 2
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IP: 91.225.121.---DND28.11.2016 19:08
Є гаранти які роззброїли Україну от тепер нехай покажуть світу чого їх гарантії варті. А як радісно наші президенти, за хабарі і подачки, підривали пускові шахти, різали по павлоградам твердопаливні ракети-носії, а як з бубном і гармошкою порізали 5000 танків щоб створити для АТО якогось автомобіля гемофродіта, а діючий теж АК-74 порізав. Тож сидять ці так званні еліти у розбитого корита і рограбленій війною корупцією і друзями типу безвіз, але з часів Ющенко тільки для упакованих європейців включно педофілів і бандитів-работоргівців. Дякую панам-бобрам за все це лайно.
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IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко28.11.2016 18:41
І довго він думав? А як же тривалий процес в Мінську за його участю?
Є набагато простіший варіант. І всі про нього знають, але поки що мовчать.
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