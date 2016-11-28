Янукович: Я особисто досі не відмовився від президентства
Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не зняв з себе відповідальності президента.
Про це він сказав у Ростові під час відеозв'язку із Святошинським райсудом Києва у справі проти колишніх працівників "Беркута" щодо подій 20 лютого 2014 року.
"Я на сьогоднішній день, я особисто не зняв з себе цієї відповідальності, я її несу перед українським народом. А що стосується українського народу щодо того як він до мене відносився і відноситься – це справа українського народу", - сказав він.
"Для того, щоб не шукати привід принизити український народ давайте ми це питання залишимо", - додав Янукович.
Як відомо, 22 лютого 2014 року Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України".
Українська правда
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