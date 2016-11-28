Представник майданівців: Слідство отримало корисну інформацію від Януковича

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Понеділок, 28 листопада 2016, 20:27

Представник інтересів сімей постраждалих на Майдані у справі за обвинуваченням екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивстві активістів Євромайдану Євгенія Закревська вважає, що під час допиту в режимі відеоконференції екс-президента України Віктора Януковича слідство отримало корисну інформацію.

Про це вона сказала агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок після засідання Святошинського районного суду Києва.

"Я вважаю, що ажіотаж навколо сьогоднішньої події (допиту В.Януковича) перебільшений... Але ті крихти інформації, які ми отримали, також будуть використані", - зазначила Закревська.


Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи отримало слідство важливу інформацію, вона відповіла: "Так. А також отримали різні підтвердження".

"Але що було суспільно дуже важливою інформацією - Янукович навіть не пам'ятає, коли були вбивства, він не знає кількості вбитих людей, інформації про 20 лютого не пам'ятає або каже, що не пам'ятає, а от усе, що відбувалося під час його втечі з України, він розповідав дуже ретельно", - розповіла Закревська.

Теми: Янукович Євромайдан
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Коментарі — 2
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IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко28.11.2016 20:39
chesno1:
100%
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IP: 91.199.93.---chesno128.11.2016 20:35
профессиональные качества и способность что то расследовать распиаренной Закревской вызывают сомнения
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