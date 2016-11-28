Янукович хоче, щоб Луценко перестав бути генпрокурором на час слідства

Колишній президент України Віктор Янукович вважає, що генпрокурор Юрій Луценко своєю присутністю у Святошинському суді чинив тиск на суд.

Про це він зазначив на прес-конференції у понеділок у Ростові.

"Ви бачите спроби заблокувати цей процес і сьогоднішній день, спроба Луценка натиснути на суд, ви знаєте про його заяву. Я не хочу ніякі ярлики ні на кого вішати, але у мене дуже велика тривога, але є і надія", - сказав Янукович.

Крім того, президент-втікач порадив Луценку призупинити функції генпрокурора на час розслідування справи Майдану.

"Можливо, на час розслідування йому не в суд треба ходити, а йому треба було б сказати, поки ідуть тут розслідування, я роблю паузу і не виконую добровільно функції генерального прокурора, не заважаю слідству. Наприклад, зробив би такий красивий жест", - заявив Янукович.

Як відомо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва оголосив про підозру у вчиненні державної зради екс-президенту Віктору Януковичу. Луценко також стверджує, що захист Януковича отримав повідомлення про підозру екс-президенту.

Укрінформ