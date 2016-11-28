Парубій вважає малоймовірним сценарій дострокових виборів
Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що законодавчих підстав для проведення достроковихвиборів до парламенту немає.
Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом у понеділок у Вільнюсі.
"У парламенті є більшість, уряд працює, ніяких навіть теоретичних передумов немає для оголошення позачерговихвиборів. Більшість фракцій таку ідею не підтримує", - сказав Парубій, цитує його прес-служба.
Він також подякував за підтримку України в контексті протидії військової агресії Російської Федерації і зазначив, що "генеральний план Путіна - дестабілізувати ситуацію в Україні та змінити владу".
За словами спікера, "сценарій достроковихвиборів малоймовірний". "Головний план дестабілізації мав бути реалізований напередодні річниці Майдану", - уточнив Парубій.
Він повідомив, що під час останніх мітингів у Києві "оплата за участь в мітингах дискредитувала саму подію та ідею вільного суспільства".
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- Ніяка депутатська дупа несхоче позачергових виборів, тим паче у нинішній Верховній Раді таких інородно фронтових дуп з шоколадо-региональною глазуррю штук сто п`ядесят буде, а може і більше. #АТОж вибачьте, але Парубій - #ДУРЕНЬ у нього і довідка є, але це вже інша історія на майбутнє, коли усі постанови і закони, шо підписані ним - усі вони недійсними будуть, бо з дурня, шо з козла молока - х@й візьмешь.