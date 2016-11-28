Медведчука вже допитували у справі Майдану - прокурор

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Понеділок, 28 листопада 2016, 23:38

Кума Володимира Путіна Віктора Медведчука допитували у справі про вбивства під час Революції гідності.

Про це заявив прокурор Олексій Донской в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Допит Медведчука вже було проведено у цьому кримінальному провадженню з відеофіксацією під час досудового розслідування", - сказав він, додавши, що не має права розголошувати деталі допиту.

Донской зазначив, що допит був "дуже тривалий, дуже детальний і там було багато цікавих моментів".

Як відомо, колишній президент Віктор Янукович під час акцій протесту на Майдані постійно дзвонив куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, зафіксовано понад 54 дзвінки у період із грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Українська правда

Теми: Медведчук Генпрокуратура Янукович
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Коментарі — 1
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IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко28.11.2016 23:53
Самі цікаві моменти це прямі польоти цього діяча до агресора з України які виконуються до сьогоднішнього дня. Такі собі шоколадні ігрища.
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