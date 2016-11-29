У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 900 автомобілів
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 28 листопада в чергах стоять 910 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Так, в ПП "Устилуг", "Рава-Руська" та "Ягодин авто" стоять по 250 машин, в ПП "Угринів" - 160.
У ПП "Шегині", "Краковець", "Грушів" та "Смільниця" черг немає.
У пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною стоять 15 авто, на інших ПП в цьому напрямку черг немає.
На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Румунією автомобільних черг не зафіксовано.
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