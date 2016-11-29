На Донбасі виявили три схрони зі зброєю

00
0
Вівторок, 29 листопада 2016, 03:06

Співробітники СБУ протягом доби виявили в зоні проведення АТО три схованки зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Схованки були обладнані в селах Донецької області.

"Правоохоронці вилучили зі схронів протитанковий гранатомет РПГ-22, два постріли до гранатомета РПГ-7, три гранати РГД-5 та Ф-1, шість тротилових шашок загальною вагою 825 грамів та один брикет пластиду вагою шістсот грамів", - йдеться в повідомленні.

Тривають відповідні процесуальні дії.

 
Теми: СБУ АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині СБУ накрила цеха по виготовленню сурогатного алкоголю 29 листопада 2016, 01:50
СБУ: Клименко живе в Москві, де купив елітне житло 28 листопада 2016, 11:21
У Кропивницькому СБУ викрила банду "перевертнів у погонах" 28 листопада 2016, 10:51
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Канада ввела санкції проти шести депутатів Держдуми РФ від Криму
Матіос вже каже, що не хоче очолювати ДБР
Екс-командувача Шуляка допитають 2 грудня, з Януковичем закінчили
Янукович: Я особисто досі не відмовився від президентства
Усі новини
Дар подобатися

11 звичок милих людей

Книги

10 особливих книжок про особливих дітей