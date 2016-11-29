На Донбасі виявили три схрони зі зброєю

Співробітники СБУ протягом доби виявили в зоні проведення АТО три схованки зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Схованки були обладнані в селах Донецької області.

"Правоохоронці вилучили зі схронів протитанковий гранатомет РПГ-22, два постріли до гранатомета РПГ-7, три гранати РГД-5 та Ф-1, шість тротилових шашок загальною вагою 825 грамів та один брикет пластиду вагою шістсот грамів", - йдеться в повідомленні.

Тривають відповідні процесуальні дії.