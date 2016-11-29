Головний архітектор Києва: Будівництво театру на Подолі не можна вважати завершеним

00
0
Вівторок, 29 листопада 2016, 06:03

Будівництво нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі не можна вважати завершеним, оскільки не були враховані зауваження містобудівної ради.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив головний архітектор Києва Олександр Свистунов.

"Будівництво театру на Подолі не можна вважати завершеним, оскільки на сьогоднішній момент не враховані зауваження містобудівної ради", - зазначив він.

За його словами, алгоритм дій наступний: виконати рекомендації містобудівної ради в плані внесення коригувань в проект, пройти громадські слухання і винести проект повторно на містобудівну раду, а потім завершити реконструкцію фасадів.

Свистунов додав, що всі ці дії повинні бути виконані до травня, коли заплановано відкриття театру.

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Меценатом, який дав гроші на будівництво, є корпорація "Рошен", що належить президенту Петру Порошенку. Представник "Рошен" пообіцяла у вівторок, 29 листопада, повністю відкрити фасад будівлі, а також показати, як в результаті театр буде виглядати.

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві збирають комісію через будівлю театру на Андріївському 28 листопада 2016, 17:34
Реконструкція Театру на Подолі коштуватиме 165 мільйонів – "Рошен" 28 листопада 2016, 16:36
Киян збурив новий фасад театру від "Рошен" на Андріївському узвозі 28 листопада 2016, 12:10
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Головний архітектор Києва: Будівництво театру на Подолі не можна вважати завершеним
Канада ввела санкції проти 15 росіян, включно з депутатами Держдуми від Криму
Матіос вже каже, що не хоче очолювати ДБР
Екс-командувача Шуляка допитають 2 грудня, з Януковичем закінчили
Усі новини
Фото

Фестиваль Paris Photo 2016: фотографія ніколи не помре

Книги

10 особливих книжок про особливих дітей