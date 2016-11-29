У Білому домі спростували слова Трампа про фальсифікації на виборах

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Вівторок, 29 листопада 2016, 07:12

Представник Білого дому Джош Ернест заявив, що зовсім не було доказів про широко поширені фальсифікації на президентських виборах 8 листопада.

Про це він сказав в ході брифінгу, передає Reuters.

"Я можу сказати, як об'єктивний факт, що не було ніяких доказів для обґрунтування подібних претензій", - підкреслив Ернест.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що під час голосування на виборах "мільйони людей проголосували незаконно".

Зокрема, він сказав про "серйозне шахрайство" на виборах у Вірджинії, Нью-Гемпширі і Каліфорнії.

Теми: США Трамп
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