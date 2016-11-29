У Колумбії розбився літак із бразильськими футболістами, дехто вижив
Бразильський літак, яким летіла бразильська футбольна команда, упав у Колумбії вранці у вівторок, 29 листопада.
На борту перебувала 81 людина – з них 72 пасажири й 9 членів екіпажа, повідомляє BBC.
#Urgente | Primeiras imagens do avião onde viajava o time Chapecoense. pic.twitter.com/wVSilDxgXi— 360 Radio Colombia (@360RadioCo) November 29, 2016
Радіостанція 360 Radio Colombiа з посиланням на повідомлення з місцевої лікарні передає, що при катастрофі вижили 5 людей. Агентство AFP повідомляє, що вижили 6 осіб.
У Twitter також повідомляється, що вижили 15 осіб.
Hay 15 sobrevivientes en camino al hospital ahora mismo @ChapecoenseReal #chapecoense— Juan Restrepo (@juanda_rpo) November 29, 2016
Médicos H. San Juan de Dios en LaCeja a la espera de heridos de @ChapecoenseReal @Telemedellin #NoticiasTM pic.twitter.com/7xosU5FVWQ— Juan Carlos Castaño (@TMjcastano) November 29, 2016
Літак, яким летіли футболісти бразильської команди Chapecoense, зник із радарів поблизу гори Ель-Гордо, виконуючи чартерний рейс до аеропорту міста Медельїна, повідомляє dpa з посиланням на авіаційне відомство колумбійського департаменту Антіокія.
Мер Медельїна Федеріко Гутьєррес заявив про трагедію величезного масштабу та повідомив, що, ймовірно, є люди, які вижили в авіакатастрофі.
Поки що не відомо, що могло стати причиною авіакатастрофи, наводить його слова агентство AP.
Міжнародний аеропорт у Медельїні підтвердив, що літаком, який розбився, летіла бразильська футбольна команда, яка мала у середу зіграти з місцевою командою Atletico Nacional.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.