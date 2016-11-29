Екс-главу партії "Русский блок" у Криму засудили до 9 років тюрми

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Вівторок, 29 листопада 2016, 11:28

Окупаційний Ленінський райсуд Севастополя 28 листопада засудив колишнього голову партії "Русский блок" Геннадія Басова до 9 років колонії суворого режиму, 5 млн рублів штрафу і заборонив займати протягом 3 років керівні посади.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Адвокати Басова мають намір подавати апеляцію. На їхню думку, суд не врахував свідчення свідків на користь Басова, а також необґрунтовано критично поставився до показань свідків, які перебувають з ним у дружніх відносинах. Сам Басов провину не визнав і має намір "боротися аж до Європейського суду з прав людини".

Як відомо, Басова затримали російські силовики в Севастополі у вересні 2015 року, за підозрою у комерційному підкупі і отриманні хабара у великому розмірі, поєднаному з вимаганням.

Представники прокуратури стверджують, що Басов отримував хабарі з підприємців за "неперешкоджання здійсненню їхньої діяльності на території кладовища на 5 км Балаклавського шосе". На той момент він очолював держпідприємство "Спеціалізована служба з питань похоронної справи".

Адвокати впевнені, що вимагання і дача хабара були інспіровані російськими силовиками.

Навесні 2014 року Басов і його партія "Русский блок" брали активну участь в організації захоплення Криму Росією. У травні 2014 року діяльність "Русского блока" на території України була заборонена.

Теми: Крим корупція кримінал
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Коментарі — 1
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IP: 87.177.217.---sedoj29.11.2016 11:42
Отработанный материал. Тем более, что занимал хлебную должность, а на такие места теперь расставляются свои "кадры"...
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