Водіїв закликають не ризикувати на дорогах і не їздити з дітьми

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Вівторок, 29 листопада 2016, 12:30

У міністерстві інфраструктури закликають водіїв через погіршення погодних умов не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризиковані маневри.

Про це у вівторок йдеться у заяві на сайті відомства.

"За даними Гідрометцентру, сьогодні у Закапатській, Тернопільській, Рівненській, Віницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Київській областях очікується сніг, місцями ожеледиця", - сказано у повідомленні.

Також у відомстві вказуються, що варто відмовитися від поїздок пасажирам з дітьми та екскурсійним автобусам.

"На сайті Укравтодору можна знайти перелік пунктів обігріву і контакти наших диспетчерів, яким можна повідомити, що ви застрягли", - йдеться у повідомленні.

На сторінках у фейсбуці Укравтодору та "Автомобільних доріг України" обіцяють оновлювати оперативну інформація щодо стану проїзду та можливі обмеження руху.

Українська правда

Теми: дороги погода Київ
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