Гройсман виявився "озброєним прем'єром"

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Вівторок, 29 листопада 2016, 12:51

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має зброєю, але з собою її не носить.

Про це він розповів у вівторок під час відвідання ДП "Антонов", повідомляє "Укрінформ".

"Ні, я зброю не ношу, але зброя в мене є", - відповів Гройсман на запитання журналіста.

Водночас він додав, що "не використовує зброю в своїй діяльності".

Як відомо, у лютому 2016 року глава Міноборони Степан Полторак нагородив зброєю главу тодішнього уряду Арсенія Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох нардепів.

Теми: Гройсман зброя Кабінет міністрів
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