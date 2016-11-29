Гройсман виявився "озброєним прем'єром"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має зброєю, але з собою її не носить.
Про це він розповів у вівторок під час відвідання ДП "Антонов", повідомляє "Укрінформ".
"Ні, я зброю не ношу, але зброя в мене є", - відповів Гройсман на запитання журналіста.
Водночас він додав, що "не використовує зброю в своїй діяльності".
Як відомо, у лютому 2016 року глава Міноборони Степан Полторак нагородив зброєю главу тодішнього уряду Арсенія Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох нардепів.
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