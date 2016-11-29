Клімкін готовий запросити Штайнмайєра і Еро на пункт "Золоте"

Українська делегація в Мінську ставитиме як першочергові питання безпеки і гуманітарні.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив перед початком переговорів, написала в своєму Facebook представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко.

"Українська сторона висловлює обурення фактом невідкрита КПВВ "Золоте", яке заблоковане з березня 2016 року", - зазначила вона.

Міністр заявив, що готовий сьогодні запросити на відкриття КПВВ своїх колег Штанмайєра і Еро, можливо хоч так росіяни дадуть відмашку ОРДЛО не знущатися над цивільним населенням і відкрити, нарешті, цей пункт.

Україна наполягає на якнайшвидшому звільненні заручників і ми підніматимемо це питання як ключовий пріоритет.

"Ми вимагаємо негайного звільнення 57 заручників, що їх утримання підтвердило ОРДЛО. Також українська сторона підніматиме питання заручників в РФ. Всього в ОРДЛО, за інформацією СБУ, утримується 108 заручників, але поки що ОРДЛО підтверджують утримання лише 57. Також ми наполягаємо на НЕГАЙНОМУ допуску МКЧХ до пошуку зниклих безвісти- в цьому страшному списку 495 осіб сьогодні", - наголосила Геращенко.

Україна занепокоєння щоденним порушенням режиму тиші і надасть переконливий фактаж порушень, того, як працює російський воєнторг на Донбасі.

"І ще одна важлива тема – створення з боку РФ екологічної катастрофи на Донбасі, починаючи з водопостачання (Торецьк, що вже тиждень без води), і продовжуючи іншими подібними історіями, які сьогодні підніматиме міністр і українська делегація", - зазначила вона.

"Золоте" з боку, контрольованого владою, розпочало свою роботу 31 березня 2016 року. Однак бойовики так і не відкрили свою сторону для перетину лініїрозмежування.

23 листопада Тристороння контактна група на засіданні в Мінську попередньо домовилася про відкриття КПВВ "Золоте" до 10 грудня.

Українська правда